40% das matas nacionais continuam por limpar

Este ano, até junho, só foram limpos pouco mais de cinco mil hectares de floresta pública dos nove mil previstos. O que significa que 43% continuam por limpar. A estes dados do programa de monitorização do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais juntam-se outros que não deixam boa imagem da atuação das entidades nacionais.

As taxas de execução de “faixas de gestão e interrupção de combustível”, criação de mosaicos ou limpeza em redor da rede viária, que competiam a entidades públicas como o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) andam nos 35%; e as da rede ferroviária e rodoviária (Infraestruturas de Portugal) respetivamente nos 34% e 22%. Já na rodovia concessionada, ou nas infraestruturas da REN e da EDP estão acima de 90%. A explicar esta realidade está o facto de “o sector que faz estes serviços não estar preparado para responder ao serviço público, já que o ICNF faz contratos a um ou três anos e não paga a horas, enquanto que a REN ou a EDP fazem contratos a seis anos, pagam mais, e são mais exigentes”, explica fonte próxima do processo.

