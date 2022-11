Pacto Global para o Ambiente. Casa Comum da Humanidade envia carta aberta a todos os embaixadores na ONU

Uma "Declaração Universal forte, que introduza o Princípio da Integridade e Unidade do Sistema Terrestre" nas negociações do Pacto Global para o Ambiente promovidas pela Assembleia-Geral das Nações Unidas, "através do seu reconhecimento como Património Comum da Humanidade", é a proposta apresentada pela Casa Comum da Humanidade (CCH) numa Carta Aberta enviada nesta sexta-feira aos 620 embaixadores acreditados na ONU em Nova Iorque, em Nairobi (Quénia) e em Genebra (Suíça).

