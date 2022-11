Justiça entra em férias. Casos quentes seguem dentro de momentos

Durante um mês e meio os tribunais portugueses fecham para férias e só vão abrir portas para casos urgentes, ou que envolvam presos ou vítimas de violência doméstica, por exemplo. Por causa da covid-19 o Ministério da Justiça chegou a ponderar reduzir as férias judiciais para um mês, como forma de evitar mais atrasos. Mas abandonou a ideia. Os grandes casos que hão de marcar a história deste e de outros anos judiciais só irão recomeçar em setembro, já no fim do verão. E o cardápio promete.

Caso histórico por mais de uma razão, já que envolve três juízes desembargadores — um deles, Vaz das Neves, era mesmo o presidente do Tribunal da Relação de Lisboa — e será o último da carreira da procuradora Maria José Morgado, figura essencial dos últimos anos no combate ao crime económico. A acusação está praticamente pronta, mas a pandemia de covid-19 e a obrigação legal de ouvir os arguidos e confrontá-los com os novos factos surgidos durante a investigação impossibilitou a conclusão do despacho final. Rui Rangel, ex-desembargador, é o principal arguido do processo e já foi expulso da profissão pelo Conselho Superior da Magistratura, que nem quis esperar pela conclusão do processo judicial. Foi ouvido nas últimas semanas e confrontado com indícios de corrupção, crime de que deverá ser acusado. Fátima Galante, ex-mulher de Rangel, foi obrigada a reformar-se pelo CSM e também será acusada de corrupção, Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, é arguido no processo por, segundo o MP, ter pedido a Rangel ajuda para resolver um processo fiscal. A acusação deverá sair em setembro.

