Exploração do mar dos Açores? Ministro pede “muita cautela” com ideia de Costa Silva

A proposta de plano para recuperar a economia, apresentada pelo consultor do Governo, António Costa Silva, olha para as profundezas do oceano como um “tesouro” a explorar. Mas o ministro do Mar lembra que “a mineração no mar profundo tem de ser encarada com muita cautela”. O alerta foi deixado por Ricardo Serrão Santos em entrevista ao Expresso (publicada a 6 de junho), lembrando que “não haverá mineração sem perda de biodiversidade”.

Agora, o ministro do Mar defende que “não é urgente” iniciar a exploração comercial do mar profundo, por estar “convicto de que temos a nível mundial depósitos minerais suficientes em terra”. E diz que, apesar de poder haver necessidade de extrair minerais estratégicos para a indústria tecnológica, “seria preferível não ter de fazê-lo”.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.