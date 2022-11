Crise económica. Os apoios que ainda não chegaram ao terreno

Apoio à retoma progressiva da atividade. O sucedâneo do lay-off simplificado apoia as empresas com fortes quebras de faturação no regresso à atividade

Banco de Fomento. Governo já anunciou a criação, mas aguarda ok de Bruxelas e do Banco de Portugal

Veículo especial de aquisição de dívida emitida por PME. Visa facilitar o funcionamento das pequenas e médias empresas

Linhas de crédito. Reforço de €1000 milhões para micro e pequenas empresas avança na próxima semana

Pagamentos por conta. Isenção dos pagamentos por conta para micro e pequenas empresas ou firmas com forte quebra de faturação entra em vigor com o Orçamento suplementar

Estatuto do Trabalhador Intermitente da Cultura. Ministra Graça Fonseca promete fechar uma proposta até ao final do ano

Complemento de estabilização. Visa compensar os trabalhadores pela perda salarial em relação a um mês de lay-off e será pago ainda em julho

Abono de família extraordinário. Já está aprovado e será pago em setembro