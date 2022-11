Novo estudo diz que hidroxicloroquina não ajuda doentes de covid-19 que não estejam hospitalizados

A substância hidroxicloroquina, utilizada contra a malária, não tem efeito em doentes de covid-19 que têm sintomas ligeiros, foram tratados num estado prematuro da infeção e não se encontram hospitalizados - revela a CNN esta quinta-feira, citando um estudo publicado no jornal médico 'Annals of Internal Medicine'.

A CNN lembra que os primeiros ensaios clínicos aleatórios para estudar os efeitos da hidroxicloroquina em doentes de covid-19 que não estavam hospitalizados decorreram a 22 de março, por iniciativa de cientistas da Universidade de Minesota, nos Estados Unidos, cujo objetivo era apurar se a substância conseguia fazer baixar a gravidade dos sintomas e evitar o internamento de infetados com a doença do novo coronavírus.

Na altura foram testados 491 adultos nos Estados Unidos e no Canadá, escolhidos por reportar sintomas há menos de quatro dias ou sem ter sintomas, tendo metade recebido um tratamento de hidroxicloroquina por cinco dias, e a outra metade um tratamento placebo. Os sintomas foram monitorizados por médicos ao longo de duas semanas, e o que se concluiu é que não houve qualquer vantagem em tomar a substância: em cerca de 24% os sintomas peristiram por 14 dias, em comparação com 30% que tomaram medicamento placebo.

Também relativamente aos doentes hospitalizados, os resultados foram muito próximos, tendo em conta que 2% entre o grupo que foi sujeito ao teste com hidroxicloroquina estavam internados, em comparação com 3% que estavam a tomar placebo. Segundo relata a CNN, a taxa de mortalidade era idêntica para ambos os grupos, cifrando-se em 0.4%. Acresce-se ainda que 43% dos que tomaram hidroxicloroquina tiveram efeitos secundários, com destaque para mal estar gastrointestinal, enquanto estes efeitos só foram sentidos em 22% dos que tiveram uma medicamentação placebo.

O estudo apurou ainda não haver benefícios visíveis entre os doentes com covid-19 que tomaram zinco ou vitamina C juntamente com a hidroxicloroquina ou o remédio placebo.

Guerra de estudos nos Estados Unidos 'anti' e 'pró' hidroxicloroquina

Segundo recorda a CNN, o estudo publicado em junho no 'New England Journal of Medicine', em que os cientistas da Universidade de Minesota procuravam, nesta primeira tentativa de teste clínico, identificar a substância como uma possível 'pós-profilaxia' no caso de adultos que tiveram contacto recente com pessoas infetadas, foi conclusivo e revelou que a hidroxicloroquina não tem efeito a prevenir a doença.

"Não há evidência convincente que a hidroxicloroquina possa prevenir a covid-19 após a exposição com um infetado nem reduzir a gravidade da doença aós se sentirem os primeiros sintomas", declarou o médico Caleb Skipper, citado peça CNN. "Apesar de desapontadores, estes resultados são consistentes e alinhados com a crescente produção de literatura no sentido da hidroxicloroquina não ser uma substância clínica com benefícios comprovados em doentes diagnosticados com covid-19 - apesar da sua atividade em relação ao coronavírus ser um tubo de ensaio".

Mas Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, considera a hidroxicloroquina um "virar de jogo" (game changer) no tratamento de doentes com covid-19, e ele próprio tomou a substância para prevenir a infeção, como lembra a CNN, frisando que a US Food and Drug Administration revogou a autorização para uso de urgência no tratamento da covid-19 tanto da hidroxicloroquina como substância associada, a cloroquina, alegando que a substância não tinha base científica para ser usada no tratamento do vírus. E também o National Institutes of Health anunciou em junho que ia parar o seu teste clínico com hidroxicloroquina em doentes com covid-19.

É também referido pela CNN um estudo publicado este mês por investigadores da Henry Ford Health System em Southeast Michigan que descobriu que a hidroxicloroquina aumenta as chances de sobrevivência em doentes hospitalizados, mas também é enfatizado que este estudo tem sido alvo de críticas por parte de outros cientistas.