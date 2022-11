"Não podemos ter cidades com avenidas que são autênticas autoestradas." Acidentes com bicicletas aumentaram 13%

O número de acidentes envolvendo bicicletas tem estado acima dos dois mil por ano desde 2017 e teve um aumento relevante no último. Segundo os dados da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (AMSR) facultados ao Expresso, registaram-se em 2019 um total de 2276 acidentes com este tipo de veículo, quando em 2018 tinham sido 2005.

Quanto ao número de vítimas, morreram no ano passado 20 utilizadores de bicicletas, mais três do que em 2018, mas abaixo das 22 de 2017. Os feridos graves têm diminuído, mas os ligeiros têm aumentado (2104 em 2019 contra 1853 no ano anterior).

