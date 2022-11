“Mais do que nunca, a ciência e a inovação ocupam um espaço imprescindível”: cientistas e empresários portugueses pedem mais investimento

O momento é de crise, mas esta é também a altura certa para pensar nas apostas que vale a pena fazer e que podem ajudar o país a lidar com os desafios futuros. E se há lições que a pandemia originada pelo novo coronavírus já permite tirar é que na resposta a esta emergência a “ciência e a inovação alimentaram as melhores decisões – na saúde, na indústria, nas empresas – para todos”, sublinham 50 cientistas e 50 empresários num manifesto, já enviado ao primeiro-ministro, e em que pedem ao Governo um reforço do investimento nesta área.

O documento, que tem como principais promotores a diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, Mónica Bettencourt-Dias, e o chairman da Sonae, Paulo Azevedo, pode ser lido aqui e assinado aqui, a partir da tarde desta quinta-feira.

“Mais do que nunca, a ciência e a inovação ocupam um espaço imprescindível e determinante na sociedade, nomeadamente na identificação de soluções para emergências em saúde pública, na definição de estratégias de resposta, na determinação das políticas públicas necessárias ou ainda nos modelos de negócio existentes. A pandemia atual trouxe para a ribalta uma verdade conhecida, mas muitas vezes esquecida”, sublinham os promotores.

Para isso, propõem, o Governo deve usar o Plano de Recuperação Económica e Social (com os investimentos prioritários para Portugal no período 2020-2030 e que vai ser discutido esta semana em conselho de ministros) e o próximo orçamento europeu para a investigação e inovação em negociação (programa-quadro Horizonte Europa, 2021-2027) para assumir essa prioridade.

“As linhas mestras e volume financeiro destes programas definirão o nosso futuro coletivo”, lê-se no documento subscrito por investigadores de institutos das universidades de Lisboa, Porto, Nova, Algarve, Aveiro ou Minho e por líderes de grandes empresas como a Bial, a Galp, Jerónimo Martins, Corticeira Amorim, Teixeira Duarte, Sogrape, CTT, Navigator ou NOS.

Se a visão existir e os recursos financeiros necessários forem alocados, a “Europa tem todo o potencial para liderar a investigação e inovação mundial”. E Portugal tem a “massa crítica e as infraestruturas necessárias para ser um ator principal nessa transformação”, acreditam.

O esforço necessário tem um número a nível europeu – os promotores subscrevem a ideia de que o limiar de investimento ideal é de 150 mil milhões de euros – e nacional, com o aumento do PIB dedicado à investigação e inovação para 3% até 2030. O primeiro-ministro já o prometeu, falta agora apresentar um “plano concreto, constante e evidente para todos, para além de ciclos políticos”.

“Só investigação fundamental de qualidade, que lida com o imprevisível e descobre o improvável, permitirá criar o conhecimento e ferramentas para fazer face aos desafios futuros e imprimir no futuro a concretização das nossas aspirações”, defende-se no manifesto, lembrando uma estimativa que aponta que cada euro investido em programas de investigação e desenvolvimento na Europa tem um retorno de 13 euros no setor dos negócios.

A cooperação entre o setor público e privado e entre as instituições nacionais e internacionais é outras das linhas de ação defendidas por cientistas e empresários.

Em suma, no “novo normal, a investigação e a inovação têm de ser centrais”, escrevem os autores do manifesto.