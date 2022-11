Incêndios. Cerca de 190 operacionais combatem fogo em mato em Cascais

Cerca de 190 operacionais, apoiados por sete meios aéreos e 50 viaturas, combatem esta quinta-feira à tarde um incêndio em zona de mato em Alvide, no concelho de Cascais, segundo a Proteção Civil. As informações constam do 'site' da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que refere as 18:07 como hora do alerta.

Alvide localiza-se na freguesia de Alcabideche. Um morador da zona explicou à Lusa que em causa está uma área de mato junto à Escola Secundária de Alvide e a circular de Cascais, de acesso público, frequentada habitualmente por residentes para passear os cães ou caminhar.

O morador referiu que está muito vento no local, o que estará a motivar a projeção das chamas por um vale no qual há algumas habitações.