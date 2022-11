Incêndio em mato em Cascais atingiu telhados de dois prédios

O incêndio que deflagrou ao final da tarde desta quinta-feira em zona de mato em Alvide, concelho de Cascais, atingiu os telhados de dois edifícios, mas estes focos foram "rapidamente debelados", disse o presidente da câmara, Carlos Carreiras.

"Tivemos focos em dois prédios, mas foram rapidamente debelados" pelos meios aéreos que estão no terreno, explicou à agência Lusa Carlos Carreiras, acrescentando, pelas 20h00, que, "neste momento, não há nenhuma habitação em perigo, embora o incêndio ainda não esteja controlado".

O autarca adiantou que ainda não há informações sobre se o fogo entrou nos edifícios ou se ficou confinado aos telhados.

De acordo com a informação disponível na página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 20h10, havia 254 operacionais a combater as chamas, apoiados por 69 veículos e ainda seis meios aéreos. A informação disponível no 'site' da Proteção Civil refere as 18h07 como hora do alerta. Alvide localiza-se na freguesia de Alcabideche.

Um morador da zona explicou à Lusa durante a tarde que em causa está uma área de mato junto à Escola Secundária de Alvide e a circular de Cascais, de acesso público, frequentada habitualmente por residentes para passear os cães ou caminhar.

O morador referiu ainda que estava muito vento no local, o que estaria a motivar a projeção das chamas por um vale no qual há algumas habitações.