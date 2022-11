Histórico: ataque pirata no Twitter apanha milionários, músicos, políticos e grandes empresas

As contas de inúmeros utilizadores do Twitter foram pirateadas esta quarta-feira com um esquema para receber fundos através da criptomoeda Bitcoin. Entre elas estão as contas do ex-Presidente dos EUA Barack Obama, do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, do cofundador da Microsoft, Bill Gates, do CEO da Tesla, Elon Musk, do dono da Amazon, Jeff Bezos, do rapper Kanye West ou das empresas Uber e Apple.

As mensagens fraudulentas reapareceram mesmo depois de apagadas.

Trata-se de um ataque histórico e sem precedentes, tendo em conta a dimensão e as figuras atingidas.

Alguns utilizadores do Twitter caíram no esquema e enviaram dinheiro, sendo que o montante conseguido ultrapassou os 110 mil dólares (mais de 96 mil euros). A maioria das mensagens prometia duplicar a quantia enviada pelos utilizadores.

"Podemos confirmar que este tweet não foi enviado por Bill Gates. Isto parece ser parte de um problema maior que o Twitter está a enfrentar. O Twitter tem conhecimento disto e está a trabalhar para restaurar a conta", disse um porta-voz do cofundador da Microsoft ao site de notícias de tecnologia Recode.

Entretanto, o Twitter publicou uma mensagem sobre o que classificou como "um incidente de segurança", confirmando estar "a investigar e a tomar medidas para o resolver". Num tweet posterior, a empresa advertiu que os utilizadores podem ficar impedidos de publicar mensagens ou alterar a palavra-passe enquanto o Twitter lida com o problema.

O editor executivo do site Android Central, Andrew Martonik, escreveu que o problema não passa de "uma distração". "O volume de extorsão que pode acontecer com o acesso a estas mensagens privadas é inacreditável", acrescentou.