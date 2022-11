Comissão Europeia aconselha países a antecipar vacinas de gripe, pelo "efeito cocktail" com novos surtos de covid-19

Para a Comissão Europeia (CE), a probabilidade é alta de haver novos surtos de covid-19, e numa conferência web que decorreu esta quarta-feira foram repetidos os apelos aos vários países europeus para passarem a lidar com a pandemia da "forma mais coordenada possível entre si" para estarem preparados para um previsível aumento do número de infetados.

"O vírus ainda está connosco, e a estender-se. Hoje sabemos mais sobre o vírus, aprendemos lições nos últimos meses, mas ainda não sabemos tudo, e agora temos de planear à frente para evitar improvisações", começou por enfatizar Margaritis Schinas, vice-presidente da CE para a promoção da qualidade de vida na Europa.

A Comissão Europeia avança ter um plano de prevenção face a novos surtos de covid-19 que assenta em três pilares, a começar pela necessidade de coordenação entre os Estados-membros. "Não queremos ver mais a falta de coordenação que vimos no início da pandemia", avisou Schinas, referindo que outra prioridade da CE é a inclusividade, ou seja, dar prioridade a pessoas de risco e que estão mais vulneráveis.

Uma terceira preocupação da CE neste plano de prevenção à covid-19 está no impacto adicional que a gripe pode ter juntamente com a pandemia, na altura em que o verão terminar e a temperatura começar a esfriar, falando aqui de um perverso "efeito cocktail".

"É a primeira vez que temos este cocktail de risco, e a este nível", frisou Stella Kyriakides, comissária europeia da segurança alimentar e da saúde.

"Estamos a apelar aos países para começarem o quanto antes as campanhas sazonais de vacinação da gripe, e para terem 'stock' de vacinas", alertou a comissária europeia de segurança de saúde. A responsável frisou o que a pandemia representou ao nível sanitário: "significou um sinal para nos organizarmos de forma diferente e melhor este ano".

Stella Kyriakides enfatizou que "a coordenação entre todos é a chave". "Temos um plano de ação com o que temos de fazer nos próximos três meses para responder a um segundo surto, a partilhar com todos os Estados-membros". Prestar "informação confiável" foi outra recomendação aos países.

Vários projetos de vacinas em curso dentro da UE, avança a comissária europeia

Respondendo a questões de jornalistas sobre a forma avulsa como os países têm atuado, a comissária europeia frisou: "temos tido inúmeras reuniões nos últimos meses, mas podemos fazer melhor? Sim". E deixou claro: "podemos elevar o nível de coordenação e estarmos um passo à frente antes de termos um novo aumento no número de casos".

Para acelerar vacinas à covid-19, "estamos em negociações com companhias de vários países, este é um esforço global", destacou Stella Kyriakides, adiantando estarem em curso vários projetos de vacinas "que já entraram em diferentes fases de ensaios clínicos", na mira de "em vez de termos 15 anos para ter uma vacina, poder fazê-lo em 12 ou 15 meses". O objetivo, sublinhou, é "termos uma vacina que possa ser acessível a todos os cidadãos europeus, e é claro, também de fora".

Além de acordos para produção de vacinas, o plano da CE propõe-se financiar e facilitar o transporte de equipas médicas, material de saúde e transferência de doentes no espaço europeu, incentivar testes clínicos à covid-19 "em larga escala" ou acordos para "estratégias alinhadas de metodologias de testes".

Mas precisamos de prevenir, não apenas de controlar", frisou Kyriakides, lembrando que "nos últimos meses assistimos a trágicas perdas devida, e com impactos nas sociedades e nas economias, e agora precisamos de fazer tudo para proteger os cidadãos de outros surtos".

A comissária europeia lembrou que "todos precisamos hoje de ter distâncias físicas, usar máscara quando é necessário, este é o novo normal. estamos numa pandemia global que envolve sacríficios de todos, e temos de proteger sobretudo os mais vulneráveis".

Margaritis Schinas pôs ainda a tónica no facto das medidas da UE deverem ser adaptadas "aos locais e circunstâncias de cada país" onde a pandemia assume diferentes situações, sendo preciso evitar que continuem intervenções desgarradas. "Se me perguntarem, não sou a favor da forma como a Catalunha lidou localmente com a pandemia", considerou.

Questionado sobre a diversidade de critérios adotados por vários países na reabertura de fronteiras, o vice-presidente da CE frisou: "esse é um território que não é da nossa competência, só podemos trabalhar com os Estados-membros na melhor base do conselho".

E sobre a lista de países terceiros que podem voar para a UE, Shinas considerou que "é melhor ter essa lista do que não ter nada", declarando aos jornalistas: "ainda estamos a meio da batalha, não é o momento de fazer avaliações".

"Não devemos esquecer que estamos a lidar com uma situação inédita, que nunca aconteceu antes", sublinhou por seu turno a comissária europeia de segurança de saúde. "Temos de ter soluções o mais cedo possível, para estarmos preparados para novos surtos."