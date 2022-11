Incêndios. Número de bombeiros feridos em Castro Verde sobe para quatro

O número de bombeiros feridos no incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, subiu para quatro, tendo sido acionado um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), informou a Proteção Civil.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), atualizada às 20h, quatro bombeiros ficaram feridos. Segundo fonte da ANEPC, dois bombeiros sofreram queimaduras, tendo um sido considerado ferido grave e outro ligeiro. Ambos foram transportados para o hospital. Os outros dois operacionais sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local.

Fontes da Proteção Civil tinham dito anteriormente à Lusa que o incêndio tinha provocado queimaduras em dois bombeiros da corporação alentejana de Cuba. O comandante operacional distrital, Vítor Cabrita, adiantou que o fogo continuava a lavrar, cerca das 19h30, em duas frentes e mobilizava 145 operacionais, com o apoio de 50 veículos e três meios aéreos.

A Estrada Nacional (EN) 2 foi cortada ao trânsito entre Castro Verde e a localidade de Carregueiro e o Itinerário Principal (IP) 2 entre a povoação de Entradas e Castro Verde, indicou à Lusa fonte da GNR. O alerta foi dado às 17h07, tendo o fogo de "grandes dimensões" em áreas de mato e seara deflagrado em Lagoa da Mó, perto de Casével, concelho de Castro Verde, referiu à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.