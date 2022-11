Incêndios: Número de bombeiros feridos em Castro Verde sobe para cinco

O número de bombeiros feridos no incêndio que deflagrou esta segunda-feira à tarde no concelho de Castro Verde, no distrito de Beja, subiu para cinco, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil. O comandante dos Bombeiros Voluntários de Castro Verde, Vítor Silva, adiantou que o quinto ferido é um bombeiro da corporação de Alvito, que foi transportado para o Serviço de Urgência Básica (SUB) do Centro de Saúde de Castro Verde.

Vítor Silva indicou ainda que dois bombeiros feridos com gravidade no incêndio, ambos da corporação de Cuba, foram transportados de helicóptero um para o Hospital de Santa Maria e o outro para o Hospital de São José, ambos em Lisboa. Os outros dois bombeiros, que sofreram ferimentos ligeiros, um da corporação de Ferreira do Alentejo e outro da corporação de Castro Verde, foram ambos assistidos no local.

O comandante dos bombeiros de Castro Verde adiantou que o fogo continuava a lavrar, cerca das 23:00, com uma frente ativa e com "o vento a dificultar o combate" e mobilizava 165 operacionais, com o apoio de 60 veículos. Durante a tarde estiveram também envolvidos três meios aéreos no combate ao incêndio.

A Estrada Nacional 2 foi cortada ao trânsito entre Castro Verde e a localidade de Carregueiro e o Itinerário Principal 2 entre a povoação de Entradas e Castro Verde, tendo ambos já reaberto ao trânsito, indicou à Lusa fonte da GNR.

O alerta foi dado às 17:07, tendo o fogo de "grandes dimensões" em áreas de mato e seara deflagrado em Lagoa da Mó, perto de Casével, concelho de Castro Verde, referiu à Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro de Beja.