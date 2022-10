Novos surtos de covid-19 na mira de um algoritmo

As autoridades de saúde de todo o mundo têm andado atrás do prejuízo à medida que o novo coronavírus se dissemina e ganha duas semanas de vantagem até ser detetado nos postos de rastreio. Esse tem sido o interlúdio de tempo crucial para que já não seja possível encontrar a ignição que acende, como fósforo, as cadeias de transmissão, mas Mauricio Santillana, professor de Pediatria e Epidemiologia da Universidade de Harvard, traçou um plano para prever surtos da infeção 15 dias antes de ocorrerem.

Duas semanas antes ainda é possível aplicar as medidas mais adequadas de isolamento e evitar rastilhos, como o da lotação de hospitais locais em valores acima dos 70%. Foi assim que Mauricio Santillana pensou para encontrar a fórmula que combina em tempo real dados recebidos de várias fontes: pesquisas no Google, publicações na rede social Twitter a propósito da covid-19, geolocalização, buscas na base de informações médicas UpToDate, dados referentes à mobilidade, e que os smartphones fornecem, bem como leitura do termómetro wireless Kinsa. “Sabemos que o perfil da pesquisa muda com o tempo e é suscetível à ‘busca de pânico’ quando os media cobrem uma determinada doença”, analisa o investigador de Harvard em entrevista ao Expresso. “A abordagem pode ser pensada como um sistema de votação que leva em consideração vários indicadores, que vão além das pesquisas do Google. Analisamos casos de febre detetados por termómetros para smartphones, microblogues do Twitter relacionados com a covid-19, pesquisas de clínicos em plataformas com curadoria de médicos, previsões de um modelo epidemiológico de ponta e estimativas anónimas e agregadas de mobilidade humana.”

