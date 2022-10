“Marte está ali, é acessível”: três missões espaciais deverão partir nas próximas semanas

Se decidir parar por um segundo a contemplar o céu estrelado, digamos às três da manhã deste domingo de julho, virado para oeste, fixe qualquer um dos milhares de pontos brilhantes. Esse número tenderá a crescer quanto menos luz houver à sua volta e também quanto mais tempo dedicar à atividade. Ao fim de alguns minutos, começará a reparar em algumas diferenças subtis. Por exemplo, alguns pontos cintilam, enquanto outros mantêm o brilho. É uma forma de distinguir as estrelas dos planetas.

Agora, esqueça por instantes que o chão por baixo dos seus pés, essa coisa a que chamamos planeta Terra, está a deslocar-se pelo Espaço a uma velocidade de 30 quilómetros por segundo. É a distância de um pestanejar. Com um pouco de sorte, e uma dose maior de persistência, poderá encontrar algures na tela infinita, não muito longe do horizonte e em direção a sudeste, um pequeno ponto avermelhado que é, hoje em dia, a grande fronteira da Humanidade. Marte, essa estranha forma de Sintra, como a descreveu Fernando Pessoa: “Quem nunca saiu de Lisboa viaja no infinito no carro até Benfica, e, se um dia vai a Sintra, sente que viajou até Marte.”( “Livro do Desassossego”, Bernardo Soares)

