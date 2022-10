Mais 291 casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas e seis mortes

Com mais 291 casos de pessoas infetadas com SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, eleva-se para 46.221 o número de pessoas afetadas pela Covid-19 em Portugal, de acordo com os últimos dados da Direção -Geral da Saúde (DGS).

No boletim agora divulgado, a DGS dá conta de mais seis óbitos, elevando para 1654 o total de pessoas que não resistiram à doença. Este domingo, a autoridade de saúde contava ainda 454 internados, 68 dos quais nos cuidados intensivos. Pelo lado mais positivo, há 30.907 já recuperados.

A subida de casos agora registada corresponde a um aumento de 0,6%. Contudo, ainda há 403.748 casos suspeitos e sob a vigilância das autoridades estão 34.303 pessoas. 1705 aguardam pelo resultado laboratorial dos testes.

A área metropolitana de Lisboa continua a ser o que regista maior número de casos (22.385), a região Norte totaliza 18.068. A região Centro conta 4255 pessoas infetadas, o Alentejo 570 e o Algarve 695.