Coronavírus. Imunidade de grupo levanta novas dúvidas

As autoridades de saúde espanholas concluíram que apenas 5% da população desenvolveu anticorpos ao novo coronavírus. Esse estudo serológico, realizado em Espanha há dois meses, foi esta semana publicado na revista científica “The Lancet”, e, num comentário incluído na mesma publicação, dois cientistas suíços consideraram “inalcançável” ter 60% da população espanhola imunizada só através de infeção natural, percentagem necessária para que se atinja a imunidade de grupo. Ainda que o debate não seja de agora, novas dúvidas surgiram sobre qual o caminho mais provável que garanta o equilíbrio do vírus na população enquanto não surgir uma vacina eficaz.

“Os 5% detetados em Espanha correspondem a 2 milhões de pessoas, um número muito superior aos cerca de 300 mil diagnosticados. E mesmo assim estão longíssimo dos 60%”, aponta Paulo Paixão, virologista na Nova Medical School. “Desde o início que muitos investigadores consideram impensável atingir a imunidade de grupo. Parece-me um erro gravíssimo pensar que essa é a solução. Enquanto não temos vacina, temos de continuar com as mesmas medidas.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.