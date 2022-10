Sucata, droga e prostitutas financiam neonazis portugueses

As investigações mais recentes realizadas pelas autoridades policiais revelam que as principais formas de financia­mento dos grupos da extrema-direita em Portugal — alguns deles sob vigilância há anos — são a sucata, a droga, as armas e a prostituição. Mas, ao contrário do que acontece com outras organizações extremistas, os neonazis made in Portugal usam muito do dinheiro que ganham nesses negócios para proveito próprio, e não para a causa que defendem. “É difícil traçar a rota desse dinheiro, já que os skinheads estão longe de ser uma organização estruturada: uma boa parte dos lucros fica no bolso deles ou vai para a família”, revela uma fonte policial. Um dado corroborado por outra fonte judicial: “Não existe uma verdadeira organização financeira no movimento.” Em muitos casos, o oportunismo parece superar os ideais.

