Processo contra Duarte Lima pelo homicídio de Rosalina a caminho de Portugal

Ao fim de mais de 10 anos, o processo aberto no Brasil contra Duarte Lima pelo homicídio da portuguesa Rosalina Ribeiro foi encerrado, sem condenação. O jornal “Sol” escreve este sábado ter informações de que o processo que se encontrava no Tribunal de Saquarema, no Estado do Rio de Janeiro, foi colocado numa ‘pen’ e enviado por correio selado a 22 de junho para a Procuradoria Geral de Brasília. O destino seguinte deverá ser a Procuradoria Geral da República (PGR) em Lisboa.

Fonte citada pelo “SOL” indica que “houve já declínio de competência” por parte do tribunal brasileiro, e que o processo seguiu para Brasília, mas que podem surgir “atrasos dos correios em tempo de pandemia”. Contudo, os advogados de Duarte Lima em Lisboa “não receberam até agora qualquer notificação” deste procedimento, diz ao Expresso João Barroso Neto.

O anúncio da possibilidade de transferência deste processo para Portugal chegou a ser anunciado em 2019, apesar de várias tentativas para evitá-lo por parte da defesa do ex-líder parlamentar do PSD no Brasil.

Rosalina Ribeiro, de 74 anos, foi assassinada em Saquarema a 7 de dezembro de 2009. A portuguesa saíra de casa nesse dia para se encontrar com o advogado e “amigo” Duarte Lima. Acabou assassinada com tiros no peito e na cabeça. Em 2011, o Ministério Público brasileiro acusou Duarte Lima pelo crime, alegando que o motivo era a tentativa de ocultar um desvio de 5,2 milhões de euros herdados por Rosalina do ex-amante e milionário português Lúcio Tomé Feteira.

Entretanto, o Tribunal Criminal de Lisboa confirmou em 2019 a absolvição de Duarte Lima relativa ao caso de apropriação dos 5 milhões de euros da fortuna do milionário falecido.

O advogado e político não chegou a ser detido preventivamente no Brasil pelo assassinato de Rosalina, em 2011, por já se encontrar em Portugal. Contudo, acabou por ser preso no âmbito do caso Homeland (processo extraído do dossier BPN). O ex-lider parlamentar do PSD está a cumprir uma pena de seis anos de prisão desde abril de 2019 por burla e branqueamento de capitais.