Covid: Cientistas desmentem presença do vírus há mais de um ano em Barcelona

Foi um tiro no escuro que fez grande ricochete: investigadores da universidade espanhola de Barcelona afirmam ter detetado o novo coronavírus numa amostra de águas residuais da cidade, congelada em março do ano passado. A conclusão mereceu críticas imediatas de centenas de cientistas em vários grupos nas redes sociais. Ter o coronavírus nos esgotos implicaria a infeção massiva da população, que a reduzida taxa de imunidade apurada, 5% no geral, nega.

“Tudo o que os autores do estudo fizeram está correto, a metodologia é a mais moderna e a mesma que utilizamos no Instituto Ricardo Jorge (INSA), mas interpretaram o resultado de forma errónea. Não se faz ideia da polémica que o artigo, ainda em fase de revisão científica, provocou”, diz João Paulo Gomes, investigador responsável pela área de genómica e bioinformática do INSA. “O valor da análise que apresentaram para afirmar que o vírus estava presente na amostra roça o limiar da razoabilidade, não foi repetido, não foi encontrado em mais nenhuma amostra.”

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções existentes e tenha acesso a todos os artigos