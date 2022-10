“Obrigado pela lição de vida que tudo isto contém”: é este o texto do Expresso que José Miguel Júdice acaba de recomendar

José Miguel Júdice considera e bem que ler é o melhor remédio e recomenda a farmácia do Expresso: fê-lo assim esta noite no seu habitual comentário na SIC Notícias - "Uma reportagem na Revista do Expresso, no domingo, assinada por Christiana Martins sobre os últimos 6 meses de vida de um jovem de 39 anos, ateu, casado e com um filho, que decidiu com o acordo da família fazer da sua morte anunciada um testemunho. Foi dos textos que nos últimos anos mais me impressionaram. Depois de o ler, sei que se e quando isso me acontecer, será com o exemplo de Pedro Diogo e com o acesso a cuidados paliativos (magnífica Dra Isabel Galriça Neto!) que quero poder iniciar a caminhada. Tenho filhos da idade da Mara, sua viúva, e netos da idade do Bernardo, seu filho. A coragem e a lucidez do Pedro revelam que pode ser falso o belíssimo poema que começa assim: ‘não se pode olhar de frente a morte nem o Sol. Obrigado pela lição de Vida que tudo isto contém".

