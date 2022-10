Satisfação no fim do exame de Português. “Era mais uma questão de interpretação do que saber tudo de cor”

Álcool-gel à porta para desinfetar as mãos, máscara na cara, mais espaço provavelmente do que o costume a separar os alunos, mas bastante tranquilidade depois de duas horas do primeiro exame nacional do secundário em tempos de pandemia. Era assim, esta segunda-feira, o ambiente à porta da Escola Secundária do Restelo, em Lisboa, e da Escola Secundária Augusto Gomes, em Matosinhos.

