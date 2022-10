Marcelo recebeu médicos de saúde pública. “O Presidente fez o que a ministra da Saúde ainda não fez”

Os representantes dos médicos de saúde pública foram recebidos esta segunda-feira pelo Presidente da República a quem falaram sobre a falta de profissionais e de meios tecnológicos que afetam a Saúde Pública em Portugal e dificultam a resposta à epidemia de covid-19. “É absolutamente essencial ouvir os médicos que estão no terreno”, afirmou Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, em conferência de imprensa digital após a sessão com Marcelo Rebelo de Sousa. E deixou críticas a Marta Temido: “O Presidente fez o que a ministra da Saúde ainda não fez.”

Também Jorge Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), deixa a mesma crítica. “O Presidente da República deu um sinal de alento, ao contrário da ministra que desconsidera a saúde pública, acha que não é importante e considera os médicos de saúde pública a quinta escolha na especialidade”, afirmou.

Entre as preocupações transmitidas ao Presidente da República está a falta de profissionais em número suficiente. “Não tem havido o número de médicos que deveríamos ter, nomeadamente na região de Lisboa e Vale do Tejo”, frisou o bastonário. Também Luís Cadinha, membro da Federação Nacional dos Médicos, admitiu ser com “extrema preocupação” que vê a forma como os médicos de saúde pública “estão a ser tratados”. “Estão a trabalhar o equivalente a dois meses num mês, em horas extra”, avançou.

Outra prioridade é a necessidade de preparação do inverno “que se afigura difícil”, sublinhou Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP). Prevendo que a pandemia de covid-19 vá acontecer em simultâneo com o surto sazonal da gripe, o especialista sublinha a importância de ter “os recursos dimensionados” para a resposta. Tanto na deteção precoce dos casos, na comunicação com a população, como na capacidade de hospitalizações e internamento em cuidados intensivos.

“Temos estado sistematicamente a ser reativos e não proativos. Tal como aconteceu em Lisboa e Vale do Tejo, estamos a correr atrás do prejuízo. Era previsível um aumento de casos com o desconfinamento, só tínhamos de dotar o país com essa capacidade de resposta”, acrescentou o presidente da ANMSP que já no início de maio alertava para o risco de as unidades de saúde pública não terem capacidade de responderem a um crescimento de novos casos, devido à perda do reforço de profissionais que tiveram em março e abril.

“Os médicos de Saúde Pública sabem melhor do que ninguém que a celeridade dos inquéritos epidemiológicos é fundamental. Portanto, mais do que um despacho para garantir que os inquéritos são feitos em 24 horas, deveria haver um despacho em como existem os recursos necessários”, acrescentou Ricardo Mexia, na conferência de imprensa.

Além de alertarem para a falta de recursos e para a necessidade de preparar o inverno, as associações sublinharam a importância de garantir que, quando houver vacina, Portugal tem “capacidade de produzir e distribuir a vacina”. Ao Presidente da República, os médicos manifestaram “enorme disponibilidade” em colaborar nas melhorias da Saúde Pública.