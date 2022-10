DGS prepara plataforma única para gestão de dados da covid-19

A Direção-Geral da Saúde (DGS) está a preparar uma plataforma única para integrar os dados de registo de casos de covid em Portugal, segundo afirmou esta segunda-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na conferência de imprensa de divulgação do boletim diário. “O nosso trabalho tem sido o de integrar e interoperacionalizar as plataformas [já existentes] para conseguirmos criar uma única, com dados integrados. Estamos a trabalhar nesta integração e penso que dentro de relativamente pouco tempo poderemos ter acesso a essa plataforma.”

