Covid-19. Desfasamento de horários entre trabalhadores e estudantes é “fundamental” nos transportes

As queixas de sobrelotação em autocarros e comboios à hora de ponta aumentaram em junho, mas as operadoras de transportes públicos garantem que a lotação de dois terços não foi ultrapassada. Não há dados que o confirmem, uma vez que só a partir de 26 de junho é que o incumprimento da lotação passou a ser uma infração punível com uma coima até 5 mil euros. Com as férias a chegar e a oferta de transportes entre 90% e 100%, as operadoras olham agora para o início do novo ano letivo e são unânimes: o desfasamento dos horários de entrada dos trabalhadores e dos estudantes para que não coincidam todos à hora de ponta seria uma medida “muito importante”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler