Um ano de um cão não corresponde a sete anos de uma pessoa, diz estudo

Contrariando uma ideia comum, cada ano dos cães não corresponde a sete anos humanos - pelo menos, não desde o princípio. Está é a conclusão de um estudo realizado por investigadores da Universidade da Califórnia e publicado na Cell Research, uma revista de referência.

Analisando a epigenética de 104 cães da raça labrador retriever, isto é, o modo como determinados genes são ativados e desativados, os cientistas concluiram que um cão com um ano de idade equivale a uma pessoa com trinta. Sabendo-se que os cães podem ter filhos aos nove meses, faz sentido.

As fases cruciais da vida são comuns nas duas espécies. Mas com a passagem do tempo, o envelhecimento dos cães retarda-se e na meia idade a famosa relação de sete anos humanos para um ano canino começa de facto a esboçar-se. Aos 14 anos, um cão tem de facto a idade corresponde a uma pessoa no meio da casa dos setenta.

Lucy Asher, uma especialista em puberdade canina na Universidade de Newcastle, em Inglaterra, explicou ao Guardian que o estudo é útil para encontrar correspondências em termos do envelhecimento das células, mas que o comportamento é outra questão.

Um cão pode ter células correspondentes às de uma pessoa com trinta anos, mas ainda ter comportamentos (e hormonas) de um adolescente. "O desenvolvimento dos cães não é uma versão abreviada do desenvolvimento humano", resume Asher.