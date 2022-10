Fronteira. Tourém, a reabertura mais esperada do país

Longe das cerimónias oficiais em Elvas e Badajoz, a pequena aldeia transmontana de Tourém viveu uma das mais emocionantes reaberturas da fronteira do país no dia 1 dejulho. Durante três meses e meio de alerta por pandemia, dois blocos de cimento e uma corrente fechada a cadeado dividiram muito mais do que dois países neste quase enclave português na Galiza. O relato do reencontro festivo entre familiares, namorados, amigos e dois autarcas, um dos quais com as chaves do país.

Em meados de março, no pico da crise criada pela pandemia de covid-19, foi pela imprensa que o galego Aquilino Valencia e o português Jaime Afonso foram surpreendidos pela notícia do encerramento da fronteira entre Calvos de Randín e Tourém. No entanto, na terça-feira, a hora exata da reabertura da passagem não foi decidida nem por Madrid nem por Lisboa, mas pelos dois autarcas, durante uma breve conversa ao telefone. As indicações eram claras, a retirada da barreira deveria realizar-se à meia-noite em ponto, mas sem contar com a diferença horária entre Espanha e Portugal. No café Taxi, em Calvos de Randín, a apenas três quilómetros da aldeia portuguesa incrustada em território espanhol, alguns habitantes aguardavam com ansiedade o resultado das conversações entre o alcaide da localidade e o presidente da Junta de Freguesia de Tourém, para não terem de esperar até à uma da manhã para rever os vizinhos, mas também os familiares, amigos, clientes ou empregados, separados pela pandemia. “Nem para mim, nem para ti, podiam retirar as barreiras à meia-noite e meia espanhola”, graceja um dos habitantes, “temos muita vontade de rever os nossos vizinhos”. No supermercado situado ao lado do café, as duas empregadas galegas tinham sido obrigadas a repartir entre elas o trabalho de Sandra, uma funcionária portuguesa retida em Tourém desde março. No lar de terceira idade, numa exploração avícola local, nos terrenos de pasto e de milho que ladeiam a estrada que leva à fronteira, a ausência dos portugueses no concelho galego de mil habitantes e 18 aldeias tinha deixado várias atividades e serviços sem uma parte essencial de mão de obra, em plena época de sementeira e de recolha de feno. “Depois do encerramento, o patrão do meu marido ainda conseguiu ir buscá-lo de carro ao pé da fronteira durante alguns dias antes de ser avisado pela polícia”, afirma Sandra. Sob pressão dos concelhos da raia, Madrid e Lisboa tinham acedido levantar parcialmente as barreiras em algumas zonas de fronteira para permitir a circulação de trabalhadores transfronteiriços, no início de junho, mas em Tourém e na sua vizinha espanhola, essa autorização limitava-se a um grupo reduzido de 30 pessoas, entre as quais Sandra e o marido, mas apenas duas vezes por semana, duas horas de manhã e duas horas à noite.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.