A costureira ‘secreta’ de Amália

É uma casa portuguesa, com certeza. Numa rua escondida e estreita da encosta do Casal Ventoso, ladeada de prédios de pequeno porte, desço um lance de escadas para uma cave de janelas grandes enfeitadas com cortinas de renda fina. A tia São, como é conhecida no bairro onde vive há 70 anos, abre-me e porta de máscara e sinto-me imediatamente envolta naquela doçura que só é possível respirar numa casa que também podia ser nossa. Também eu estou de máscara e troco de sapatos à entrada, desinfetei-me antes, volto a desinfetar as mãos e sento-me na cadeira mais longe que existe, no canto oposto da sala pequena, repleta de fotografias e de memórias. Sinais dos tempos, hábitos que a pandemia impôs ao nosso quotidiano.

Conceição Augusta Rodrigues Mateus tem 88 anos e trabalhou 72 como costureira para a alta sociedade portuguesa. Mas aquilo que quase ninguém sabe, e quem soube já não se lembra, é que a Sãozinha fazia lingerie para a Amália: camisas de noite em cambraia, robes de chambre, negligés, saiotes e outras peças mais íntimas, tudo imaginado por ela sem modelo imposto, enfeitadas com nervuras de admiração e desvelo, delicadezas de toque suave imaginadas e cosidas com dedicação e carinho, para espraiar o talento de uma menina que nasceu com mãos de ouro e uma cabeça tão fresca e ágil, que é, aos dias de hoje, aluna da Universidade Sénior.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.