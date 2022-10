Nenhum de nós sabe o que lhes aconteceu

Nenhum deles sabia o que lhes ia acontecer. O vídeo gravado pelo telemóvel mostra pelo menos um bebé, algumas crianças demasiado novas para viver o que estavam a viver e pelo menos meia dúzia de adultos. “Foi nesta estrutura que os gregos nos puseram”, diz o homem que mantém a câmara apontada para as várias pessoas que ali se encontram amontoadas. A estrutura não é mais que uma tenda laranja fluorescente que flutua. Não tem motor ou remos. Acusam as autoridades gregas de os terem deixado à deriva no Mar Egeu para impedir que entrassem em território europeu.

“Neste momento não sabemos o que vai acontecer. Talvez este bebé, eu e toda gente vá morrer, afogar-se na água”, ouve-se o homem dizer num vídeo partilhado nas redes sociais. “Deitaram tudo o que trazíamos fora, até o combustível que tínhamos para usar o barco. Atiraram tudo ao mar: malas, comida.”

Foi durante a madrugada que se aproximaram da costa da ilha de Lesbos. Tinham partido algumas horas antes da Turquia. Então surgiu um navio - dizem que era a guarda costeira helénica -, provocando ondas para fazer balançar a embarcação frágil em que o grupo viajava. “Ninguém nos disse nada. Por favor não dispararem, por favor não nos mandem de volta”, pediram. “Disseram que nos iam ajudar, que nos iam levar para Lesbos”, continua a relatar o homem no vídeo. Não levaram. De acordo com esta versão, deram-lhes a tal tenda flutuante e deixaram-nos no Egeu.

Nenhum de nós sabe ao certo o que lhes aconteceu.

O relato não é único. Aliás, várias organizações não governamentais têm denunciado casos com contornos semelhantes (o próprio vídeo citado mostra em determinado momento mais que uma tenda flutuante). A situação é descrita ao pormenor na investigação “Tents at Sea: How Greek Officials Use Rescue Equipment for Illegal Deportations”, assinada por Niamh Keady-Tabbal e Itamar Mann no “Just Security”, uma plataforma de direito e segurança da Universidade de Direito de Nova Iorque. Keady-Tabbal é também investigadora no Centro Irlandês para os Direitos Humanos, além de voluntária e ativista. Mann é professor de Direito na Universidade de Haifa, em Israel, e autor do livro “Humanity at Sea: Maritime Migration and the Foundations of International Law”.

“O primeiro incidente que registamos deste género é de 23 março. O que identificámos foi aquilo que parece ser uma nova forma de pushback, quando começámos a ver imagens de tendas cor de laranja com a guarda costeira turca. Fomos investigar e encontrámos uma série de acontecimentos em que requerentes de asilo chegaram às ilhas gregas e foram rodeados pelas autoridades, levados para o mar por pessoas que aparentemente pertencem à guarda costeira grega, colocados dentro das tais tendas e deixados à deriva”, começa por contar ao Expresso Niamh Keady-Tabbal. Têm registo de pelo menos mais 11 casos. “Entretanto, já há muitos mais.”

“Parece que é algo planeado e coordenado, apenas não sabemos a que nível. Questionámos as autoridades da Grécia mas a resposta que tivemos foi apenas que o país tem o direito de proteger as suas fronteiras, fugindo a qualquer referência sobre estes pushbacks. Basicamente ignoraram aquilo que perguntámos”, acrescenta Itamar Mann.

O tal primeiro episódio que os dois investigadores registaram aconteceu em Simi, onde, diz a mitologia, nasceram as as deusas da sorte, da gratidão e da prosperidade familiar. É uma pequena ilha grega, que fica a pouco mais de sete quilómetros da costa turca. Pela madrugada, uma embarcação com 31 sírios a bordo atracou na praia, ninguém deu pela sua chegada. As pessoas deixaram o barco e caminharam. Subiram a colina e só do outro lado foram travados pela polícia.

“O grupo registou tudo em vídeo e fotografia. Quando passaram a colina e encontraram a polícia foram detidos, levados para o navio e deixados no Egeu, dentro das tendas sem dinheiro ou telemóveis. Ficam sem forma de pedirem qualquer tipo de ajuda”, acusa Niamh Keady-Tabbal. Depois, acabam por ser recolhidas da água pela guarda costeira turca e levadas para centro de detenção na Turquia, denunciam os investigadores. “Portanto a experiência do pushback permanece por várias semanas. Não só são empurrados de uma forma extremamente violenta e traumatizante, como ainda são detidos posteriormente.”

Deliberadamente visível

São vários os relatos de requerentes de asilo que chegaram às redes sociais. Salam Aldeen, fundador e responsável pela Team Humanity, uma organização não governamental dinamarquesa, tem sido uma das vozes mais ativas na divulgação de casos de pushbacks ilegais. “Acabei de saber que as guardas costeiras grega e turca estão em confronto, aos tiros, e consegue ouvir-se no vídeo os disparos, enquanto os refugiados estão ali presos no meio”, denuncia o ativista.

Também uma investigação do alemão “Der Spiegel” levantou suspeitas de que a Grécia poderia estar a abandonar migrantes no mar Egeu. Neste texto é contada a história de Amjad Naim, um palestiniano que a 13 de maio estava quase a chegar à ilha de Samos quando a embarcação onde seguia foi parada por um navio com homens de rosto tapado. Conta que se lembra de ver bandeiras da Grécia e que nas horas que se seguiram foram disparados tiros para o mar e que as pelo menos 26 pessoas que estavam com ele na embarcação foram transferidas para um barco insuflável, que foi puxado pelo navio maior da alegada guarda e, pouco depois, largado no mar.

“Numa investigação conjunta com o Lighthouse Reports e o Report Mainz, o Der Spiegel fez uma análise forense a dezenas de vídeos e comparou-os com geodados, além de ter ouvido várias testemunhas. O material recolhido não deixa dúvidas: no Egeu oriental, os valores europeus estão a ser sacrificados em nome da proteção das fronteiras externas”, pode ler-se. “Homens mascarados, quase de certeza agentes do controle de fronteiras da Grécia, estão regularmente a atacar barcos com refugiados naquela zona.”

Ao Expresso, Niamh Keady-Tabbal e Itamar Mann recordam que os pushbacks não são recentes. O que mudou é que estão mais à vista de todos e, ainda assim, sem consequências. “Há muitos anos que há relatos de que o reenvio forçado de pessoas acontece, este caso é em particular é tão chocante por ser tão deliberadamente visível, até pelo equipamentos que são usados”, refere a investigadora.

“Continuamos à espera de ver algum desenvolvimento porque há várias investigações em curso e outras já concluídas que deveriam acionar processos legais. Neste momento é urgente uma responsabilização pelo que se está a passar”, defende Itamar Mann, acrescentado ainda que na fronteira terrestre entre Turquia e Grécia também há inúmeros relatos de tiroteios, violência e mortes.

aris messinis/ getty images

Niamh Keady-Tabbal e Itamar Mann apontam dois momentos como definidores para que a situação tenha escalado desta forma: a introdução do sistema de hotspots, em 2015, e o acordo entre a União Europeia e a Turquia, em 2016. Se o primeiro transformou as ilhas “numa espécie de prisões ao ar livre”, acumulando demasiadas pessoas em sítios específicos para a receção de migrantes, o segundo reforçou esta política e ainda piorou: com o acordo, qualquer pessoa que entre na Grécia não pode deixar o local de chegada até o seu pedido de asilo ser aceite, um procedimento que pode demorar anos - as pessoas não seguem caminho e há mais a chegarem todos os dias. A Grécia transformou-se numa espécie de barreira que impede o fluxo migratório de prosseguir para a Europa.

“Talvez [quando estas decisões foram tomadas] ninguém tenha imaginado a dimensão da crueldade e da violência a que chegamos”, refere Itamar Mann. “O que é absolutamente verdade é que em ambos os lados do Egeu há violência e grandes violações de direitos humanos e que as condições para que tudo isto aconteça são criadas pela Grécia e Turquia mas também pela União Europeia”, acusa.

Questionada pelo Expresso, a Frontex - a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas - explica que presta apoio na defesa das fronteiras por também se tratarem da delimitação do território europeu. “Fazêmo-lo enviando patrulhas de fronteira e guardas costeiros e disponibilizando equipamentos como helicópteros, aviões e barcos de patrulha para vigiarem e prestar assistência na identificação e registo do migrantes que entram”, esclarece um porta-voz da organização, acrescentando que a Frontex não substituiu as autoridades nacionais e que apenas “dá assistência técnica adicional”.

À pergunta “há pessoas a tentar chegar à costa grega que são detidas e deixadas numa tenda flutuante sozinhas no mar, à espera de serem recolhidas pelas autoridades turcas?”, a Frontex não confirma nem nega, apenas se demarca. “A Frontex não está envolvido em qualquer pushback.”