Fundação confirma inspeção em abril. Educadores de Serralves estranham não terem sido ouvidos pela Autoridade para as Condições de Trabalho

A Administração de Serralves confirma que a Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT ) desenvolveu uma ação inspetiva à Fundação, iniciada a 15 de abril de 2020, “relacionada com os trabalhadores e prestadores de serviços do seu Serviço Educativo”. Ao Expresso, a Fundação de Serralves refere ainda que, no dia 6 de maio, a ACT informou a Fundação que “o processo foi concluído sem que tivessem sido adotados outros procedimentos inspetivos”.

Fonte da equipa que presta serviços de visitas orientadas a exposições no Museu e Casa de Serralves garante, contudo, ao Expresso que nenhum dos 23 trabalhadores que assinaram uma carta aberta, dirigida a Isabel Pires de Lima, representante do Estado no Conselho de Administração de Serralves, a denunciar a falta de remunerações de atividades contratadas e canceladas devido ao surto de covid-19, “foi contatado pela ACT para esclarecer os seus vínculos e condições de trabalho antes ou durante o período em que as atividades foram encerradas”.

A colaboradora, que trabalha há mais de 10 anos a recibos verdes e prefere não ser identificada para “não sofrer mais represálias”, assegura que os subscritores da queixa nunca mais foram chamados a prestar serviço de educadores de arte. Na sequência das declarações, esta terça-feira, da ministra da Cultura, Graça Fonseca, a assegurar “não haver indícios de precariedade em Serralves” após uma inspecção da ACT, a equipa de educadores avançou que a última inspecção de que têm conhecimento “ocorreu há quatro anos”, no âmbito da situação“ irregular dos recepcionistas e assistentes de sala subcontratados pela empresa de outsourcing EGOR”.

“Se entretanto ocorreu mais alguma inspecção, informamos que não foram contatados uma única vez por nenhum inspector ou oficial da ACT, e muito menos contatados pela Sra. Ministra, que se manifestou esclarecida, uma vez que apenas se dignou a contactar a Administração da Fundação de Serralves em vez dos seus trabalhadores”, avançaram em comunicado os colaboradores afastados de funções.

A equipa de educadores contraria ainda as declarações da Fundação de Serralves sobre a independência dos seus trabalhadores externos. Apesar de admitirem que a Fundação chama ocasionalmente algumas empresas, artistas e técnicos para eventos pontuais, “existe efectivamente uma equipa base e regular de 25 educadores, pertencendo apenas dois deles a uma empresa, mas igualmente sujeitos às ordens e imposições da instituição”.

Além de lamentarem “o destratamento” de que sustentam ser alvo por “denunciarem a precariedade de trabalho na instituição”, os educadores de arte de Serralves anunciam que estão a organizar uma concentração contra a precariedade, que terá lugar à porta da Fundação no próximo domingo, dia 5 de julho, entre as 11h00 e as 13h00. A ação visa chamar a atenção para a prática de “falsos recibos verdes”, situação que advertem tornou-se “insustentável” no atual contexto de pandemia “e que resultou num absoluto abandono destes profissionais, sem apoio compensatório e recusa de tele-trabalho por parte da Fundação”.