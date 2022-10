Julgamento dos jiadistas portugueses começa a 8 de setembro

O julgamento do caso dos oito jiadistas portugueses vai ter início no dia 8 de setembro, no Campus da Justiça, em Lisboa. Em tribunal estará Rómulo Rodrigues da Costa, 40 anos, acusado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) de três crimes de terrorismo, juntamente com sete portugueses da denominada célula de Leyton. São todos suspeitos de financiar e recrutar jovens em Londres para combater no Daesh. Desde junho que Rómulo se encontra em prisão preventiva na cadeia de alta segurança de Monsanto.

O outro arguido que irá estar presente é Cassimo Turé, que se encontra com uma medida de coação ligeira, a de termo de identidade e residência. Cassimo Ture vive em Londres.

De acordo com documentos judiciais, no próximo dia 8 de setembro, às 9h15, os dois arguidos irão prestar declarações (caso pretendam fazê-lo). A sessão irá continuar às 14h desse mesmo dia, para inquirição das primeiras três testemunhas arroladas pelo Ministério Público.

O segundo dia de julgamento será a 15 de setembro, para inquirição de mais testemunhas indicadas na acusação.

Os restantes seis jiadistas portugueses acusados de terrorismo não vão estar presentes no julgamento. Nero Saraiva encontra-se detido na Síria enquanto os restantes encontram-se desaparecidos e poderão estar mesmo mortos. São eles Fábio Poças, Edgar e Celso Rodrigues da Costa (irmão mais novos de Rómulo), Sadjo Turé (irmão de Cassimo) e Sandro Marques.

Umbrella Corporation

O DCIAP e a PJ investigaram durante seis anos o dia-a-dia dos oito portugueses acusados agora de três crimes de terrorismo. Autodesignavam-se de Umbrella Corporation. Seis partiram para a Síria, com as mulheres e os filhos, entre 2011 e 2014, enquanto apenas dois permaneceram em Londres, para financiar a causa jiadista e ajudar o grupo no recrutamento de jovens muçulmanos sem qualquer experiência militar.

Todos se radicalizaram no Bairro de Leyton, na zona leste da capital britânica, frequentando a mesquita local de Forest Gate, tal como o Expresso noticiou em 2014. O que não se sabia é que durante o período em que viveram em Massamá - já depois de terem sido formatados para o extremismo em Londres e realizado treino militar de grupos fundamentalistas na Tanzânia - os irmãos Celso e Edgar Costa frequentaram a mesquita central de Lisboa para as orações de sexta-feira.

No entanto, o MP concluiu que os dois irmãos não tinham ligação com a comunidade muçulmana em Portugal, colocando de parte a hipótese de terem espalhado o Islão radical em território português. A partir de casa dos pais, na linha de Sintra, Celso e Edgar aliciavam para o Daesh, à distância, jovens de Londres, numa operação que designaram de O Programa. Os recrutas viajavam para Portugal e dormiam em Lisboa antes de voarem para a Bulgária e Turquia e depois atravessarem a fronteira para o Daesh com a ajuda de intermediários pagos por Nero Saraiva.