Verão em Portugal: com ou sem ingleses?

O Reino Unido é o país europeu com mais mortes por covid-19 e o terceiro do mundo, depois dos Estados Unidos e do Brasil. Factos que não impedirão os seus cidadãos de viajar durante o verão para os países que o Governo de Boris Johnson achar seguros.

O executivo britânico prepara uma lista, a anunciar esta segunda-feira, na qual Portugal poderá não constar como território autorizado a visitar, conforme confessou um porta-voz do governo britânico à BBC, citado pela agência Lusa. A ideia, diz a mesma fonte, "é dar uma oportunidade aos britânicos de poderem ter férias no estrangeiro".

Com esta medida, quem queira viajar para um dos países que fazem parte da lista aprovada pelo Governo inglês não será obrigado a fazer quarentena no regresso a casa.

Na lista de países nos quais os britânicos poderão fazer férias a partir do dia 6 de julho, data em que serão abertos corredores aéreos, deverão constar os nomes de Espanha, França, Grécia, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Finlândia, Noruega e Turquia. No entanto, a mesma fonte governamental reconheceu à BBC, que nada poderá ser feito para impedir que os britânicos aluguem carros para se deslocarem até Portugal, a partir de um aeroporto espanhol.

Além de Portugal, também a Suécia fica de fora da lista de países visitáveis.

Portugal costuma ser destino de férias de três milhões de britânicos e, no passado dia 26, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, mostrou-se bastante optimista, em declarações ao Expresso: "Vai imperar o bom senso (...). O Reino Unido é o nosso principal mercado desde há muitos anos, e para nós este é um objetivo fundamental. Temos estado a trabalhar nesse sentido e esta quinta-feira tivemos reuniões entre forças inglesas e portuguesas de caráter técnico, com a presença de epidemiologistas, para explicar aos ingleses que a situação está a ser controlada."

A secretária de Estado do Turismo de Portugal, Rita Marques, também lembrou em declarações à BBC que Portugal foi nomeado o destino mais seguro da Europa pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC). Mas só nesta segunda-feira se saberá se o carimbo 'clean & safe', que lhe foi atribuído por esta organização, será válido para os britânicos.