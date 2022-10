Elvira Fortunato: “Não trabalho para prémios ou para o Nobel. Mas sou competitiva”

A investigadora Elvira Fortunato cruzou o Tejo para esta conversa, vinda de uma reunião na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, localizada em Almada, onde é vice-reitora. O dia escaldante convidava a um gelado. E, apesar de não ser apreciadora de doces, abre exceção para o chocolate, que é “sempre uma fonte de inspiração e energia”. À bola de chocolate negro juntou outra de ameixa vermelha. “Combina bem a fruta com o chocolate. Ah, e vou levar uma caixa de vários sabores para a família, senão nem entrava em casa.” O seu nome é um dos apontados como provável para o Prémio Nobel da Física deste ano pelas investigações pioneiras na área da eletrónica transparente. A cientista não quer fazer alarde dessas especulações, mas depois de ter conseguido há dois anos uma bolsa de €3,5 milhões do Conselho Europeu de Investigação (ERC), a maior de sempre atribuída a Portugal [em 2008 conseguira €2,5 milhões], acaba de saber que está na short list para um prémio da Comissão Europeia que distingue investigações com impacto na sociedade. O futuro é dela.

Parece estar na fila da frente da corrida ao Nobel da Física deste ano, a ser anunciado em outubro. Isto porque a eletrónica transparente tem vindo a destacar-se nos últimos anos, e o seu nome é um dos mais incontornáveis na área. Considera a hipótese de ganhar o Nobel?

Ainda é muito cedo. Especula-se que este ano o Prémio Nobel da Física vai ser na área dos materiais e fala-se da eletrónica transparente, mas daí até ser uma realidade... E mesmo que a área da eletrónica transparente não seja contemplada, já ficarei contente se for distinguida a área de materiais, por ser a minha área.

Mas consta que o seu nome está a ser discutido para a short list do Nobel...

Há muitos segredos e especulação. Claro que fico contente com a ideia. Recordo que, na área da eletrónica transparente, o meu grupo foi pioneiro juntamente com um grupo americano e japonês em termos internacionais. E, logo em 2008, ganhei um projeto muito grande na área da Engenharia do European Research Council (ERC), no valor de €2,5 milhões. Fui a primeira mulher em Portugal a ganhar uma bolsa dessas. E foi na área da eletrónica transparente.

