Covid-19. A pior semana em novos casos desde abril

Com 457 novos casos indicados este domingo pela Direção-Geral de Saúde e um total semanal de 2.513, Portugal registou a pior semana em termos do aumento absoluto de infeções desde abril. É preciso recuar à semana de 20 a 26 desse mês para encontrar um total superior. Aliás, até bem mais alto: 3.658 infeções.



Para este registo contribuiu o facto de, em dois dias desta semana, o número de novos casos confirmados ter superado as quatro centenas. Aconteceu também na sexta-feira, quando foram noticiadas 451 infeções.

