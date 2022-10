Advogados de Tancos fazem queixa de juiz Carlos Alexandre

Dezasseis advogados dos arguidos do caso do roubo das armas de Tancos enviaram um protesto para o juiz de instrução criminal, Carlos Alexandre, por terem ficado a saber da decisão de pronuncia através da comunicação social.

Carlos Alexandre decidiu levar a julgamento o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes e os restantes 22 arguidos no caso de Tancos. Azeredo Lopes vai ser julgado pelos quatro crimes pelos quais foi acusado: denegação de justiça, prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário e abuso de poder.

Os advogados referem que no dia 13 de Maio de 2020, na última sessão do debate instrutório, o juiz "comunicou aos sujeitos processuais que a decisão instrutória seria proferida no dia 26 de Junho, às 15h, e que dela os mandatários dos arguidos teriam imediato conhecimento através de correio electrónico que lhes seria endereçado, estando os arguidos e os seus mandatários dispensados de estar presentes".

Acrescentam que "na passada sexta-feira, as horas foram passando sem que os mandatários dos arguidos tivessem recebido cópia da decisão instrutória, ao mesmo tempo que na comunicação social se divulgava que todos os arguidos tinham sido pronunciados nos exatos termos constantes da acusação do Ministério Público".

"Não está em causa a divulgação pela comunicação social do sentido da decisão instrutória, porque o país tinha o direito a ter conhecimento dessa decisão a partir do momento em que ela foi proferida, ou seja, presumivelmente, a partir das 15h da passada sexta-feira", acrescentam na carta enviada a Carlos Alexandre, a que o Expresso teve acesso.

"O que está em causa é que o Tribunal não assegurou, tempestiva e adequadamente, que essa comunicação, porque devida, se impunha ser feita a essa mesma hora aos mandatários dos arguidos (admitindo que aos arguidos teria de seguir via postal)". Disso resultou que "durante toda a tarde e noite da passada sexta-feira, a comunicação social foi dando eco do sentido da decisão, enquanto os signatários e os seus constituintes permaneciam na ignorância da mesma, à exceção de dois colegas que tomaram conhecimento do conteúdo da decisão por consulta do processo junto do tribunal".

Esse desconhecimento, adiantam, "ainda acontece para vários mandatários ao dia de hoje – e sem receberem qualquer justificação para o atraso (já nem falamos de um singelo pedido de desculpas que era expectável que nos tivesse sido dirigido)". Alguns dos avogados começaram a receber cópia da decisão instrutória proferida, mas ela não chegou a todos.

"Lamentamos profundamente o que se está a passar com a notificação da decisão instrutória de V. Exa., bem como com a falta de justificação para o sucedido que se impõe e nos é devida", adiantam os advogados. "Daremos conhecimento desta exposição/requerimento aos Senhores Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Bastonário da Ordem dos Advogados, Presidentes dos Conselhos Regionais de Lisboa e Porto da Ordem dos Advogados para os efeitos tidos por convenientes; daremos igualmente público conhecimento desta nossa iniciativa, porque entendemos que temos esse direito e esse dever".

"Lavramos o competente protesto, pelo desrespeito e desconsideração que esta situação evidencia para com os mandatários do processo, ao mesmo tempo que requeremos a V. Exa. que providencie para que todas as notificações devidas sejam efetuadas o mais rapidamente possível e nos sejam prestados os esclarecimentos merecidos por esta triste ocorrência", concluem os advogados.

Os arguidos dividem-se entre os que participaram no assalto aos paióis nacionais de Tancos na madrugada de 28 de junho de 2017 (nove suspeitos) e os que estiveram envolvidos na operação ilegal de recuperação do armamento, que foi colocado num baldio da Chamusca em outubro desse ano (catorze arguidos).