Nova liderança no Hospital do Algarve

Ana Castro é o nome escolhido pelo Governo para liderar o conselho de administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA). Da equipa desta oncologista, de 43 anos, natural de Lisboa, que estava até agora colocada na Administração Central dos Serviços de Saúde, fazem ainda parte, como vogais executivos, Paulo Neves (antigo administrador do grupo Hospitais Particulares do Algarve e ex-candidato do PS à câmara de Faro, nas eleições autárquicas de 2013), para a área jurídica, e Patrícia Rego (que estava colocada como administradora hospitalar na unidade de Portimão), para a gestão. O novo diretor clínico é o neurocirurgião Joaquim Pedro (atual diretor do departamento de Neurocirurgia no hospital de Faro), e a enfermeira-chefe é Mariana Santos (de Portimão, onde já tinha exercido a mesma função, em 2006, quando os hospitais algarvios ainda tinham administrações autónomas entre si). Estes nomes, no entanto, ainda têm de ser validados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap) e depois confirmados pelo Executivo — o que nunca deverá acontecer antes de meados de julho. A nova administração substitui a liderada por Ana Paula Gonçalves, que tinha terminado funções no final de dezembro. Este processo chegou a estar previsto para abril mas acabou por ser adiado devido ao surgimento da pandemia de covid-19.