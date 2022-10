Mapa de Portugal aos olhos de um vírus

Toda a gente sabe que a distância que separa Lisboa de Coimbra é menor do que a que vai de Lisboa ao Porto. Mas aos olhos de um vírus é exatamente o contrário. Dois locais estão tanto mais perto quantas mais pessoas se deslocarem entre eles. “Para o vírus, Lisboa é mais perto do Porto do que de Coimbra ou Évora. Isso explica porque é que a propagação do vírus em Portugal se deu primeiro ao longo da costa litoral e só mais tarde se propagou ao interior do país. É errado pensarmos em risco de contágio olhando apenas para a distância geográfica em relação aos diferentes focos. Temos de olhar para o espaço aos olhos do vírus e não da forma habitual”, explica Nuno Araújo, um dos dois físicos e investigadores na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) que traçaram um ‘novo’ mapa do país, recalculando as distâncias entre todos os concelhos com base no número de pessoas que se desloca entre eles diariamente.

Os investigadores do Centro de Física Teórica e Computacional da FCUL, que já em março tinham colaborado com a Direção-Geral da Saúde (DGS) no desenvolvimento de um mapa de risco de contágio a partir da mobilidade entre municípios e dos novos casos diários, pegaram agora nos dados anonimizados fornecidos pela operadora de telecomunicações NOS para estimar os fluxos da população e determinar a rede de mobilidade entre todos os 308 concelhos do país. “A maneira como um vírus se propaga e o tempo que leva a chegar aos diferentes concelhos do país depende fortemente do concelho onde a propagação começa, assim como do número de pessoas que vivem em cada local e se movem entre municípios”, detalha Hygor Piaget, físico e coautor do artigo.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.