Juízes em risco de punição por queixas cruzadas

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Ramos Soares, e a juíza do Supremo Tribunal de Justiça, Clara Sottomayor, estão a ser alvo de um inquérito disciplinar cruzado. Ou seja, um apresentou queixa sobre o outro e vice-versa, conta o “Público” esta quinta-feira.

Esta informação foi confirmada ao jornal pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), que adianta que o inspetor judicial que está a dirigir os dois procedimentos é o mesmo. O desfecho do inquérito que envolve os dois juízes vai ser discutido no plenário do próximo dia 7 de julho.

O caso começou com um artigo de Manuel Ramos Soares no “Público”, a 31 de julho de 2019, intitulado “Militâncias e Justiça”. O juiz partia do caso da renúncia de Clara Sottomayor do Tribunal Constitucional para questionar se era legítimo a um magistrado envolver-se “ativamente como militante de causas sociais, políticas, ideológicas ou religiosas”.

Manuel Ramos Soares alegou que a juíza “ter-se-á recusado a retirar do projeto de acórdão sobre a constitucionalidade da lei dos metadados uma consideração lateral, com que os outros juízes não concordavam, que equiparava a violência doméstica ao terrorismo”.

Clara Sottomayor veio a desmentir publicamente esta afirmação mais tarde. A magistrada participou a situação ao CSM, que abriu um inquérito ao dirigente sindical, juiz do Tribunal da Relação do Porto. Este, por sua vez, enviou uma comunicação ao CSM dando conta de declarações públicas da juíza do Supremo.

Pelo que o “Público” apurou, não foi possível chegar a um entendimento no CSM. Clara Sottomayor exigiu um pedido de desculpas público do presidente da ASJP e este recusou retratar-se. Foi então nomeado um juiz do Supremo para instruir o processo, tendo este ouvido os dois visados.