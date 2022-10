A história nunca contada de como uma audiência papal criou uma crise entre Portugal e Vaticano

anietada pela Censura, a Comunicação Social portuguesa recebia, no dia 2 de julho de 1970, uma ordem expressa dos censores: “Cortar tudo. Muito cuidado.” O motivo deste extremo cuidado da Censura, devia-se a um encontro de menos de dez minutos, não registado por qualquer imagem, ocorrido no dia anterior, no Vaticano, entre o Papa Paulo VI e três dirigentes dos movimentos que lutavam contra a presença de Portugal em África: Agostinho Neto, do MPLA (Angola), Amílcar Cabral, do PAIGC (Guiné), e Marcelino dos Santos, da Frelimo (Moçambique).

Os censores seguiram à risca as ordens recebidas. Só quatro dias depois é que a esmagadora maioria da opinião pública portuguesa teve conhecimento deste acontecimento. Um acontecimento que mereceu uma reação indignada do Governo de Marcello Caetano e uma atitude reservada da Igreja portuguesa.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.