Santuário de Fátima deteta 24 casos de covid-19, todos ligados ao coro

Foram identificados 24 casos positivos de covid-19 na sequência dos testes realizados na segunda-feira no santuário de Fátima, no âmbito de uma ampla operação que envolveu 334 pessoas, incluindo a totalidade dos elementos externos que atuam no coro. de forma voluntária. Neste grupo já tinham sido apurados 16 infetados.

"Todos os casos têm ligação ao coro do santuário e os colaboradores da instituição não têm qualquer contacto com os peregrinos", frisa o comunicado emitido esta terça-feira pelo santuário de Fátima, informando que "os pacientes infetados encontram-se em casa, com o devido acompanhamento, e não inspiram, até à data, especiais cuidados". Deseja-se a todos "uma rápida recuperação".

Também é adiantado neste comunicado que o "santuário de Fátima, seguindo as recomendações da Autoridade de Saúde, identificou já todos os contactos diretos com os pacientes infetados dentro da instituição, enviando-os para casa, para cumprirem o isolamento profilático determinado nestas situações, ainda que tenham testado negativo".

"Analisados estes resultados e ouvida a autoridade de saúde competente, com quem o santuário tem estado em total e estreita articulação, considera-se que o foco de infeção está circunscrito, não estando em causa a segurança e a saúde de colaboradores e peregrinos", conclui-se.

Neste sentido, o santuário adianta que, "com um esforço adicional de todos os colaboradores", não foram encerrados os serviços e "mantêm-se todas as celebrações". Enfatiza-se ainda que vão continuar todos os esforços "para garantir todas as condições de saúde e segurança de todos os colaboradores e peregrinos", além de serem reforçados os apelos "a todos quantos nos visitam para cumprirem as regras de distanciamento social e o uso de máscara nos espaços do santuário fechados ou com muita gente".