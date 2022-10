Europol revela que Hammerskins não pararam as atividades em Portugal

O novo relatório da Europol sobre terrorismo revela que os Hammerskins portugueses continuam as suas atividades. "Apesar de uma menor capacidade de mobilizar seguidores e membros, o grupo organizou mais uma edição do European Officers Meeting, em Sintra, em janeiro do ano passado. Além disso, em março, o grupo esteve por trás de um outro encontro em Lisboa que levou várias gerações de skinheads, incluindo militantes veteranos do extinto Movimento de Ação Nacional, bem como antigos membros de bandas ligadas à extrema-direita como os Ódio e os Guarda de Ferro.

Recorde-se que 27 elementos dos Hammerskins foram acusados de crimes de discriminação racial, tentativa de homicídio, detenção de arma proibida, ofensa à integridade física qualificada, tráfico de armas e de droga, há cerca duas semanas pelo Ministério Público. No entanto, todos os suspeitos encontram-se em liberdade enquanto aguardam por julgamento.

A Europol assegura que na esfera da extrema-direita, o grupo mais ativo em Portugal é o Escudo Identitário, com fortes ligações a grupos e organizações do Movimento Identitário Europeu.

Também os neonazis dos Blood & Honour têm uma filial em Portugal, acrescenta este relatório anual. Desde 2015 que este grupo organiza concertos todos os meses de novembro, tendo o de 2019 decorrido em Matosinhos.