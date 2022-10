Conselho Superior da Magistratura já aprovou código de conduta de juízes

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) aprovou um código de conduta para os juízes. “No Conselho Plenário do Conselho Superior da Magistratura (CSM) de hoje, 23 de junho de 2020, foi aprovado o Código de Conduta dos Magistrados Judiciais, adoptado pelo CSM na sequência das recentes alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais, e que oportunamente será divulgado”, pode ler-se no comunicado do Conselho Superior da Magistratura.

O código de conduta deverá obrigará, por exemplo, todos os juízes a entregar uma declaração de rendimentos e património semelhante à que os titulares de cargos públicos têm de fazer.

Os juízes em funções e os jubilados terão 60 dias, a contar desde a publicação do Código em “Diário da República”, para fazer a declaração de rendimentos e património.

Tal como o Expresso escreveu em abril, por lei os magistrados — procuradores e juízes — só podem ter como rendimento profissio­nal o ordenado que recebem do Estado e que se mantém inalterado mesmo depois da reforma. Mas podem investir em ações, imóveis ou receber doações em testamentos. Se escreverem um livro, podem receber direitos de autor. Mas se derem aulas não podem cobrar um cêntimo.

A Associação Sindical de Juízes Portugueses foi consultada durante o processo de elaboração do documento e não só se manifestou a favor do Código como ainda sugeriu que fosse obrigatória uma declaração de interesses sobre a pertença a organizações secretas como a Maçonaria ou a Opus Dei. Em abril, CSM não se quis comprometer com uma resposta definitiva e disse que essa questão estava “em análise”.