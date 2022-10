Burlas MB Way. Deco diz que banca não é obrigada a pagar prejuízo a burlados

Ao contrário do que acontece com a clonagem de cartões multibanco, será muito difícil imputar responsabilidades às entidades bancárias por burlas com a aplicação MB Way, no entender da Associação de Defesa do Consumidor Deco Proteste. A notícia é avançada pelo “Público” desta segunda-feira.

O acesso às contas bancárias é feito com a colaboração ativa das vítimas. O uso da aplicação “pressupõe alguma literacia digital e financeira”, explica o jurista Tito Rodrigues, da Deco Proteste, ao jornal.

Tendo por base a atual legislação, os consumidores têm “muito poucas hipóteses” de verem a banca ressarci-los. “A não ser que se conseguisse provar que as fragilidades do sistema prejudicam a generalidade dos clientes”, nota Tito Rodrigues.

Rute Couto, da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, também reconhece que pode não ser fácil responsabilizar o banco, mas recomenda aos lesados a avançar para a justiça. “No lugar dos lesados, desencadearia uma acção judicial cível”, diz.

Questionada pelo “Público” sobre que tipo de medidas está a tomar para evitar que a plataforma que gere seja instrumentalizada para lesar os seus clientes, a Sibs alegou que “os detalhes inerentes aos novos métodos de prevenção são obviamente confidenciais, já que a sua divulgação compromete a respectiva segurança”.

Segundo contas do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, só nos primeiros cinco meses do ano foram apresentadas 2.560 denúncias de burlas por MB Way, número que inclui as queixas apresentadas na PSP e na GNR, mas não na Polícia Judiciária.

Entre o ano passado e maio de 2020 os prejuízos foram estimados em pelo menos quatro milhões de euros.