Covid-19: 16 casos no Santuário de Fátima

Até ao momento, 16 colaboradores do Santuário de Fátima estão infetados com covid-19. A informação foi divulgada este domingo pela instituição religiosa, depois de na sexta-feira ter sido informada de que um colaborador tinha testado positivo para o novo coronavírus.

“De imediato foi dada indicação de isolamento profilático para todas as pessoas que tinham contactado diretamente com ele. Decidiu-se ainda fazer testes a todos os colaboradores internos do Santuário e aos membros do coro”, é explicado em comunicado. No sábado, foram realizados 244 testes, 16 dos quais positivos. Segundo os responsáveis do Santuário, na segunda-feira vão ser feitas mais análises para incluir os restantes cerca de 70 colaboradores.

“Todas as 16 pessoas com infeção confirmada têm ligação ao caso inicial, integram o Coro do Santuário e não estiveram em contacto direto com os peregrinos. Mesmo as pessoas que testaram negativo, mas que estiveram em contacto com algum paciente confirmado, foram dispensadas, para poderem fazer o isolamento profilático que é determinado”, asseguram os responsáveis. “O Santuário de Fátima logo que soube da existência do primeiro caso positivo, que está na origem da cadeia de transmissão, acionou de imediato o seu plano de contingência e, em articulação com a autoridade de Saúde, mantém um acompanhamento rigoroso e permanente da situação de forma a garantir o máximo de bem-estar e as melhores condições de saúde e segurança no acolhimento de peregrinos.”