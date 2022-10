Renovadores ganham peso no ‘governo’ da Igreja

D. José Ornelas, o novo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), não é de floreados e prefere ir direto ao assunto. Acha que a miséria é “uma vergonha” ou um “escândalo” e que os padres não são “apenas aqueles que realizam cerimónias e ritos”, porque a sua missão é “ter atitudes e gestos, como fez Jesus”. Sobre a pandemia e os cuidados sanitários impostos, não podia ser mais claro: “O vírus está-se borrifando para as nossas barreiras. Se não unirmos esforços, a Humanidade não tem futuro.”

Aos 66 anos, o bispo de Setúbal foi uma escolha pessoal do Papa e as citações aqui transcritas servem para apagar quaisquer dúvidas sobre a sua fidelidade à linha — e ao estilo — renovador que Francisco tenta imprimir na vida da Igreja Católica. Nascido no Funchal, começou como missionário em Moçambique e fez carreira académica como professor de Estudos Bíblicos na Universidade Católica. Oriundo da Congregação dos Dehonianos, chegou ao topo daquela organização religiosa vocacionada para o aprofundamento da Liturgia e para a ação no terreno, cumprindo três mandatos como superior geral. Viajou por todo o mundo, fala sete línguas e, em 2015, estava de malas feitas para regressar ao terreno e já “inscrito para uma missão em Angola”, segundo o irmão e também cónego madeirense Rafael Carvalho, quando o Papa lhe trocou as voltas e, decidiu entregar-lhe o governo de uma diocese portuguesa. “Ficas missionário em Setúbal”, terá dito Francisco, segundo o cónego Rafael. E assim foi.

