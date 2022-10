Migrações.Rota Marrocos-Algarve já atrai traficantes

Ainda não é uma rota milionária, daquelas com muita procura de passageiros e poucos barcos para apinhar de indocumentados, explorada por redes organizadas de tráfico no Norte de África, a quem os migrantes pagam tudo o que têm (e às vezes a vida) por viagens só de ida para a Europa através do Mediterrâneo. Mas os cidadãos marroquinos que chegaram ao Algarve em duas embarcações nos dias 6 e 15 deste mês já não são apenas grupos de amigos que juntaram dinheiro e se lançaram ao mar para tentar ganhar a vida em Espanha, e erraram no destino. O Expresso sabe que, no âmbito da investigação que está a ser realizada aos quatro desembarques ocorridos nas praias portuguesas nos últimos seis meses, já foi possível apurar que na zona costeira de Marrocos, junto a El Jadida (a outrora portuguesa Mazagão), de onde são quase todos naturais, “há quem esteja a ganhar dinheiro” com as viagens para Portugal, mas ainda de forma “pouco organizada”.

Do mesmo local partem semanalmente dezenas de barcos, a maioria para tentar alcançar a costa espanhola junto a Cádis. Mas as notícias de que Portugal não expulsou os primeiros marroquinos que atracaram na Fuseta e em Monte Gordo, e lhes deu a possibilidade de aguardarem em liberdade o seu pedido de proteção humanitária, tiveram “efeito de chamada” por aquelas bandas e estão a orientar clientes para o novo destino e traficantes para explorar o filão. O negócio rende a nível mundial €6 mil milhões por ano.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.

Caso ainda não seja assinante, veja aqui as opções e os preços . Assim terá acesso a todos os nossos artigos.