Luanda Leaks. Desvio para o Dubai é peça-chave para o MP

A história principal dos Luanda Leaks revelada pelo Expresso e pela SIC a 19 de janeiro de 2020, em parceria com o ICIJ (Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação), converteu-se no maior da meia dúzia de inquéritos-crimes entretanto abertos pelo Ministério Público (MP) em Portugal sobre o universo de Isabel dos Santos. O processo-crime relacionado com o desvio de mais de 100 milhões de dólares da Sonangol para uma companhia offshore no Dubai, a Matter Business Solutions, quando a filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos estava à frente da petrolífera estatal angolana, tornou-se a peça-chave das investigações judiciais em Portugal, estando em causa um conjunto alargado de crimes: branqueamento de capitais, burla qualificada, falsificação de documentos, peculato e abuso de confiança.

Segundo o que o Expresso apurou, a equipa do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) coordenada pelo procurador Jorge Rosário Teixeira, a quem os inquéritos-crimes foram distribuídos, tem investido nas suas linhas próprias de investigação, com o objetivo de ir além de uma mera resposta ao pedido de cooperação judiciário apresentado em janeiro pelo procurador-geral da República angolano. Isso foi reforçado pela colaboração oferecida às autoridades portugueses por Rui Pinto, o whistleblower detrás da fuga de informação do Luanda Leaks.

