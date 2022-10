Ordem dos Médicos recusa qualquer participação no processo de regulamentação da eutanásia

O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos enviou uma carta ao presidente da Assembleia da República e ao presidente da comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, com conhecimento ao Presidente da República, na qual informa que se recusará a participar em qualquer fase do processo da instituição de eutanásia, revela o “Público” esta sexta-feira.

“O Conselho Nacional da Ordem dos Médicos INFORMA Vossas Excelências que se recusará a indicar ou nomear médico(s) para qualquer comissão que a legislação preveja e/ou a praticar qualquer tipo de acto do qual resulte uma colaboração e/ou participação, directa ou indirecta, da Ordem dos Médicos em procedimentos preparatórios e/ou de execução de actos de “antecipação da morte a pedido”, lê-se na missiva.

Segundo a OM, esta posição é tomada por se tratar de uma “matéria com a relevância jurídico-constitucional e ético-deontológica de inegável dimensão, a bem da transparência das relações institucionais com os órgãos de soberania”.

A OM lembra que os projectos de lei já aprovados na generalidade prevêem a constituição de uma comissão, em que participaria a OM, à qual compete em particular a “emissão do parecer final que poderá determinar a provocação da morte de uma pessoa”.

Na prática, isto faria com que a OM estivesse “a participar e intervir num procedimento administrativo que poderá terminar com a prática de um acto – eutanásia ou suicídio assistido - que a Ordem dos Médicos considera não poder ter lugar na prática médica segundo as leges artis e a ética e a deontologia médicas, contribuindo, assim, dessa forma, para que sejam violadas as normas constitucionais, legais e regulamentares”.