“Não os podemos combater. Se deixarmos que ocorram, vão fazer o que querem.” Especialista defende novo paradigma no combate aos incêndios

Três anos passaram desde que Pedrógão Grande ardeu, cobrindo o país com um manto negro, de luto, pelas 66 pessoas que perderam a vida no mais trágico incêndio alguma vez registado em Portugal, o mesmo que provocou 250 feridos, destruiu 500 casas e deixou prejuízos de 193 milhões de euros. Esta quarta-feira assinala-se o Dia em Memória das Vítimas dos Incêndios Florestais e a geógrafa Fantina Tedim advoga que calamidades como a que se verificou no fatídico verão de 2017 podem voltar a acontecer. “A probabilidade de termos incêndios extremos é cada vez maior”, adverte ao Expresso a especialista.

